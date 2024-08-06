CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 2,5 azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 73,1 milyar dolara gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2024 16:09

Son Güncelleme Tarihi 06 Ağustos 2024 16:10

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 azalışla 73,1 milyar dolara indi. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 72,5 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, mayısta 75 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı haziranda yüzde 1,5 artışla 265,7 milyar dolara çıkarak 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. İthalatı da yüzde 0,6 artarak 339 milyar dolarla Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇİN'E KARŞI VERİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde azalış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7 azalarak 22,3 milyar dolara geriledi.

Ülke, mayısta dış ticaret fazlası verdiği Singapur'a karşı haziranda 400 milyon dolarlık açık verdi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Avrupa Birliği (18 milyar dolar), Meksika (13,7 milyar dolar), Vietnam (10,9 milyar dolar), Almanya (7,4 milyar dolar), Tayvan (6,4 milyar dolar), İrlanda (5,8 milyar dolar), Güney Kore (5,7 milyar dolar), Japonya (4,9 milyar dolar), Kanada (4,6 milyar dolar), Hindistan (3,7 milyar dolar), İtalya (3,1 milyar dolar), İsviçre (2,9 milyar dolar), Malezya (1,8 milyar dolar), Fransa (1,3 milyar dolar) ve İsrail (900 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği yerler ise Hollanda (4,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,6 milyar dolar), Hong Kong (2,1 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (900 milyon dolar), Brezilya (800 milyon dolar), Belçika (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) oldu.

İlginizi Çekebilir
VIX Endeksi 4 yılın zirvesine çıktı VIX Endeksi 4 yılın zirvesine çıktı 05 Ağustos 2024 15:51
Küresel piyasalardaki sert düşüşler Fed faiz indirimini gündeme getirdi Küresel piyasalardaki sert düşüşler Fed faiz indirimini gündeme getirdi 05 Ağustos 2024 14:37
Avrupa gaz fiyatları finansal piyasalardaki satış dalgasıyla geriledi Avrupa gaz fiyatları finansal piyasalardaki satış dalgasıyla geriledi 05 Ağustos 2024 12:51
Yen dolar karşısında 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi Yen dolar karşısında 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi 05 Ağustos 2024 12:54
Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade Küresel piyasalardaki gelişmelerle gündeme gelen işlem: Carry trade 05 Ağustos 2024 12:57
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları haziranda yükseldi Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda yükseldi 05 Ağustos 2024 12:47
ABD Hazine tahvillerinde resesyon endişesi nedeniyle düşüş ABD Hazine tahvillerinde resesyon endişesi nedeniyle düşüş 05 Ağustos 2024 11:24
Küresel piyasalar toparlanma eğilimine girdi Küresel piyasalar toparlanma eğilimine girdi 06 Ağustos 2024 09:17
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Ağustos 2024 14:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 06 Ağustos 2024 10:07
VIX Endeksi 4 yılın zirvesinden 38,57’ye geriledi VIX Endeksi 4 yılın zirvesinden 38,57’ye geriledi 06 Ağustos 2024 10:05
Asya piyasaları Japonya öncülüğünde toparlanıyor Asya piyasaları Japonya öncülüğünde toparlanıyor 06 Ağustos 2024 09:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler