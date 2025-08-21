CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 6 milyon varil azaldı.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2025 08:44

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil azalışla 420 milyon 700 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 800 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 403 milyon 400 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalışla 223 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Ağustos haftasında 55 bin varil artışla 13 milyon 382 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 423 bin varil azalışla 6 milyon 497 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 795 bin varil artışla 4 milyon 372 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 410 bin varil olması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Fon yatırımlarının portföy değeri yıllık bazda 2 katına çıktı Fon yatırımlarının portföy değeri yıllık bazda 2 katına çıktı 19 Ağustos 2025 11:12
Piyasalar Trump-Zelenskiy görüşmesinin ardından karışık seyrediyor Piyasalar Trump-Zelenskiy görüşmesinin ardından karışık seyrediyor 19 Ağustos 2025 09:07
Japonya, şirketlerin yurt dışı yatırımlarını destekleyecek Japonya, şirketlerin yurt dışı yatırımlarını destekleyecek 19 Ağustos 2025 08:54
ABD’de konut inşaatçılarının güven endeksi geriledi ABD'de konut inşaatçılarının güven endeksi geriledi 19 Ağustos 2025 08:52
S&P, ABD’nin kredi notunu teyit etti S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti 19 Ağustos 2025 08:35
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya çıktı 18 Ağustos 2025 16:39
Çin, AB süt ürünleri soruşturmasını uzattı Çin, AB süt ürünleri soruşturmasını uzattı 18 Ağustos 2025 16:06
Hazine 28,1 milyar lira borçlandı Hazine 28,1 milyar lira borçlandı 18 Ağustos 2025 16:02
Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi haziranda dış ticaret fazlası verdi 18 Ağustos 2025 15:47
Kısa vadeli dış borç stoku azaldı Kısa vadeli dış borç stoku azaldı 18 Ağustos 2025 10:38
Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 405 liradan işlem görüyor 18 Ağustos 2025 10:17
Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor 18 Ağustos 2025 09:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler