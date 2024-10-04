AB'nin yüksek teknoloji ürün ihracatı arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinin 2023 yılı yüksek teknoloji ürün ticaretine ilişkin verileri yayınladı. Açıklanan verilere göre, geçen yıl AB ülkelerinde yüksek teknolojiye sahip ürün ithalatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 azalarak 478 milyar avro oldu.

AB, Çin'den 155 milyar avro, ABD'den 108 milyar avro, İsviçre'den 31 milyar avro, Tayvan'dan 28 milyar avro, İngiltere'den 20 milyar avro ve Vietnam'dan 19 milyar avro değerinde yüksek teknoloji ürün ithal etti.

Söz konusu ithalatta elektronik ve telekomünikasyon ürünleri yüzde 39, bilgisayarlar ve ofis makineleri yüzde 15, eczacılık ürünleri de yüzde 15 pay aldı.

Bu dönemde AB'nin yüksek teknoloji ürün ihracatı ise yüzde 3 artışla 461 milyar avroyu buldu.

AB'nin yüksek teknoloji ürün ihracatında en büyük payı 128 milyar avro ile ABD, 49 milyar avro ile Çin, 44 milyar avro ile İngiltere, 28 milyar avro ile İsviçre, 15 milyar avro ile Japonya ve 14 milyar avro ile Türkiye aldı.

Yüksek teknoloji ihracatında eczacılığın payı yüzde 30, elektronik ve telekomünikasyonun payı yüzde 20, havacılığın payı da yüzde 18'i buldu.