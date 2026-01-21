CANLI BORSA
Alman çelik sektörü üretimi geriledi

Alman çelik endüstrisindeki kriz, geçen yıl derinleşerek üretimi son 16 yılın en düşük seviyesine çekti.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2026 12:56

Ülkede ham çelik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,6 düşüşle 34,1 milyon ton oldu. Alman Çelik Birliği (WV Stahl), 2025 Almanya ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Birlik açıklamasında, 2025'teki 34,1 milyon tonluk üretimin, küresel finans krizinin yaşandığı 2009'daki 32,7 milyon tonluk seviyeden bu yana kaydedilen en düşük miktar olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu üretimin üst üste dördüncü kez sektör için kritik eşik kabul edilen 40 milyon tonun altında kaldığı ve kapasite kullanım oranının yüzde 70'in altına düştüğü aktarıldı.

ENERJİ MALİYETLERİ VE İTHALAT BASKISI KRİZE NEDEN OLUYOR

WV Stahl Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, sektörün "resesyon seviyesinde" sıkıştığını ifade ederek düşüşün ithalat baskısı, enerji fiyatları ve düşük talepten kaynaklandığını belirtti.

Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun Asya'dan ithalata karşı geçen yıl çeşitli önlemler almaya başladığını ancak henüz somut bir uygulama gerçekleşmediğini aktaran Rippel, "2026 yılı, Almanya'nın ekonomik geleceğini güvence altına alma yılı olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rippel, enerji fiyatlarının düşürülmesi çağrısı da yaptı.

REKABETTE ZORLANAN SEKTÖR İŞTEN ÇIKARMA VE ÜRETİMİ DÜŞÜRME YOLUNA GİRİYOR

Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi olan Almanya'da, üretimin merkezi konumundaki Duisburg'da Thyssenkrupp Steel ve HKM gibi büyük şirketler faaliyet gösteriyor.

Asya ile rekabet, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunan Alman çelik şirketleri, işten çıkarmalar yapıyor ve üretim kapasitesini düşürüyor.

Dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan Alman şirketi ThyssenKrupp, 2030'a kadar kapasiteyi azaltmayı ve 27 bin çalışanının yarısını işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, yıllık ortalama üretim kapasitesini de 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürmeyi planlıyor.

BİST En Aktif Hisseler