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Alman ekonomisi son çeyrekte daraldı

Alman ekonomisinin, geçen yılın son çeyreğinde beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,3 daraldığı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2024 13:43

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2024 13:43

Alman Fedaral İstatistik Ofisi Destatis, Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede geçen yılın son çeyreğinde GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daraldı.

Ülkede GSYH geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,1 büyürken, yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde değişim göstermemişti.

Mevsimsellikten arındırılmış veriler göz önüne alındığında 2023'te Alman ekonomisi yüzde 0,1 daraldı. Sektörlerin büyümeye katkıları oldukça karışık şekilde gerçekleşti.

Kamu ve hanehalkı harcamaları gerilerken, iş gücü piyasaları ise sıkı duruşunu korudu.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Son dönemde fiyatlardaki gerilemeye rağmen fiyatların ekonomik sürecin tüm aşamalarında yüksek kalması ekonomik büyümeyi sınırladı. Artan faiz oranları ve zayıf iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz finansman koşulları da (büyümeyi) olumsuz etkiledi." ifadelerini kullandı.

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