CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Alman ekonomisi ivme kaybetti

Alman ekonomisi ivme kaybetti

Almanya'da özel sektör faaliyetlerinde büyüme ivmesi aralıkta daha da yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 13:19

Son Güncelleme Tarihi 16 Aralık 2025 13:21

Ülkede kasımda 52,4 olan bileşik PMI, aralıkta 51,5'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayı öncü verileri açıklandı.

Buna göre, ülkede kasımda 52,4 olan bileşik PMI, aralıkta 51,5'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

7 aydır büyümeyi gösteren 50 seviyesinin üstünde kalan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi, aralıkta 52,4 puanda sabit kalacağı yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI, ekimde 53,1'den 52,76'ya inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 48,2'den 47,7'ye inerek son 10 ayın en düşük değerine geriledi.

S&P Global'in açıklamasında, ekonomik endişeler ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle Alman iş dünyasının güveninin 8 ayın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi.

Açıklamada, "Aralık ayında Alman özel sektöründe faaliyetlerin büyümesi art arda ikinci ayda da yavaşladı." ifadesine yer verildi.

"NE KARMAŞA"

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia da "İmalat sektöründeki daha da derinleşen durgunluk karşısında 'ne karmaşa' diye haykırmak geliyor insanın içinden. İmalat PMI endeksi, üst üste ikinci ayda da 50'nin altındaki daralma bölgesinde daha da derinleşti ve 10 ay sonra ilk kez üretim de düşüşe geçti." ifadesini kullandı.

De la Rubia, imalat sektöründe geleceğe güvenle bakan şirketlerin sayısının da arttığını belirterek, "Bu durum hükümetin bir dizi ulaşım projesini başlatması, bürokrasiyi azaltmak için reformlar yapmaya karar vermesi ve savunma kapasitesini genişletmek istemesi gerçeğini yansıtıyor olabilir. Ancak bu önlemler siparişlerde artışa yol açarsa, imalat sektörü yeniden ivme kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı daralmayı gösteriyor. İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir
Rusya, Euroclear’dan 230 milyar dolar tazminat talep etti Rusya, Euroclear'dan 230 milyar dolar tazminat talep etti 15 Aralık 2025 11:55
Asya borsaları satıcılı seyrediyor Asya borsaları satıcılı seyrediyor 15 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Aralık 2025 10:02
Brent petrolün varili 61,23 dolar Brent petrolün varili 61,23 dolar 15 Aralık 2025 09:55
Çin ekonomisindeki yavaşlama kasımda devam etti Çin ekonomisindeki yavaşlama kasımda devam etti 15 Aralık 2025 09:53
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 15 Aralık 2025 09:41
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Küresel piyasalar haftaya negatif başladı 15 Aralık 2025 09:14
İngiltere’de konut fiyatları geriledi İngiltere'de konut fiyatları geriledi 15 Aralık 2025 08:23
Çin’de yapay zeka sektörünün büyüklüğü 170 milyar doları aşabilir! Çin'de yapay zeka sektörünün büyüklüğü 170 milyar doları aşabilir! 15 Aralık 2025 08:19
Kevin Hassett’ten bağımsızlık vurgusu Kevin Hassett'ten bağımsızlık vurgusu 15 Aralık 2025 08:15
Çin’de üretim ve perakende satışlar yavaşladı Çin'de üretim ve perakende satışlar yavaşladı 15 Aralık 2025 08:12
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 1 arttı 13 Aralık 2025 10:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler