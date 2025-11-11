Alman kimya endüstrisi geriliyor

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI), 2025'in temmuz-eylül dönemine ilişkin üretim ve satış rakamları raporunu yayımladı.

Buna göre, kimya-ilaç sektörünün satışları yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalarak 52,1 milyar avroya geriledi. Sektörün üretimi de yıllık yüzde 1,5 düştü.

Kimya fabrikalarının kapasite kullanımı yüzde 70'e düşerken bu sektördeki çalışan sayısı da yaklaşık 478 bine geriledi.

VCI, bu zor durumun nedeni olarak zayıf sanayi ekonomisini, küresel kapasite fazlasını ve yüksek işletme maliyetlerini gösterdi. Sektör ayrıca zayıf ihracat baskısı altında da bulunuyor.

Yaklaşık 1900 şirketi temsil eden VCI'nın raporunda, kısa vadede herhangi bir toparlanma beklenmediğine dikkati çekilirken, "Bu nedenle, VCI, 2025'te en iyi ihtimalle kimya ve ilaç üretiminde durgunluk bekliyor. Kimya üretiminin yüzde 2 düşmesi beklenirken, ilaç endüstrisi bu düşüşü kısmen telafi edebilecek. Fiyatların biraz düşmesi nedeniyle, sektörün toplam geliri yaklaşık yüzde 1 düşerek 221 milyar avroya gerileyecek." ifadelerine yer verildi.

Üçüncü çeyrekte ilaç sektörü, otomotiv ve makine mühendisliğinden sonra Almanya'nın üçüncü büyük sanayi sektörünü desteklemeye devam etti. İlaç üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarken, kimyasal ürünler üretimi yüzde 4,3 düştü.

"YILIN SONUNA YAKLAŞIRKEN SEKTÖR SARSILIYOR"

VCI Genel Müdürü Wolfgang Große Entrup, kimya sektörünün her alanda sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yılın sonuna yaklaşırken sektör sarsılıyor." ifadelerini kullandı.

Entrup, "Üretim, satışlar, fiyatlar, kapasite kullanımı, her şey düşüşte. Alman hükümeti durumun ciddiyetinin farkında. Ancak, özel fonlar ve bazı ekonomi politikası ayarlamalarına rağmen, ekonomik bir dönüşüm sağlayamadı." yorumunu yaptı.

Sektörde geleceğe yönelik iyimserliğin kalmadığını aktaran Entrup, ilaç sektöründe de güvenin sarsıldığını belirtti.

Wolfgang Große Entrup, "ABD'nin dengesiz ticaret politikaları, gümrük vergileri, küresel fiyat düşüşleri, tüm bunlar ilaç üretim tesislerimizi de etkiliyor. Acil bir endüstriyel atılım gerekiyor. Hiçbir şey yapılmazsa, Almanya'daki endüstri dönüşüm maliyetleri ve bürokrasi arasında ezilmeye devam edecek. Nakavt darbesi gittikçe yaklaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN ETKİSİ

Alman kimya sektörü, yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller, tedarik zinciri sorunları ve zor durumdaki ekonomiyle birleşen düşük taleple yıllardır mücadele ediyor.

Otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinin yanı sıra kimya endüstrisi de Almanya'nın özellikle ihracat odaklı sektörlerinden biri olarak biliniyor.

Sektör, Almanya'da istihdamın yüzde 3'ünü sağlayarak, gelir açısından en büyük sanayi sektörü konumunda.

Çin'in ithalata daha az bağımlı hale gelmeye odaklanması ve ABD'nin yeni gümrük vergisi de kimya sektörünü olumsuz etkiliyor.

BASF gibi Alman kimya şirketleri, işten çıkarmalar da dahil önemli maliyet azaltma programları duyurdu.