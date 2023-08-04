Mayıs ayı için siparişler yüzde 6,4 artıştan yüzde 6,2 artışa revize edildi. Üç ay ortalaması için gelen siparişler Nisan'dan Haziran'a kadar dönemde bir değişiklik göstermedi.

Yeni siparişler sermaye mallarında yüzde 9,9, ara mallarda yüzde 2,2, tüketim mallarında yüzde 7,7 artış gösterdi.

Aynı ayda takvim etkisinden arındırılmış bazda yeni siparişler 2022 yılı Haziran ayına göre yüzde 3,0 daha fazla gerçekleşti. Bir önceki ay yıllık bazda yüzde 4,3 düşüş yaşanmıştı.

Yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 2,0 düşerken, yurt dışı siparişler yüzde 13,5 arttı. Euro Bölgesi'nden gelen yeni siparişler yüzde 27,2 yükseldi.