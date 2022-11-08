Sueddeutsche Zeitung'un haberine göre Alman hükümetinin ekonomik danışmanlar konseyi, enerji krizi ile mücadele için ortaya konan milyarlarca euro büyüklüğündeki paketlerin finansmanı için varlıklı kesimlere yönelik vergilerin artırılmasını istedi.

"Akil insanlar" olarak adlandırılan ve Alman hükümetine danışmanlık yapan Konsey, gelir vergisi üst oranının yükseltilmesini veya yüksek gelirli kesimlere enerji dayanışma vergisi getirilmesini önerdi.

Beş üyeden oluşan Konsey, hükümetin hızla artan enerji fiyatları ile başa çıkılması için paketler hazırlayarak doğru politikalar izlediğini belirtirken, "Eğer bu paketler üzerinde daha erken anlaşmaya varılsa idi daha faydalı olurdu" değerlendirmesini de yaptı.