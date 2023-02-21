Almanya'da ekonomik aktivite, arz darboğazlarının hafiflemesi ve talepteki iyileşmenin ardından Şubat ayında büyümeye döndü.

S&P Global tarafından hazırlanan öncü bileşik PMI, Şubat ayında 8 ay aradan sonra 50 puan olan başa baş seviyesini geçerek 51,1 puana yükseldi. Ocak ayında 49,9 puan olan bileşik PMI'nın Ocak ayında 50,4 puan olması bekleniyordu.

Hizmet sektörü PMI Ocak ayının ardından Şubat ayında da büyümeye işaret ederek 50,7 puandan 51,3 puana yükselirken, imalat sektörü PMI üst üste üçüncü ayda da geriledi.

İmalat sektörü PMI Şubat ayında Ocak ayındaki 47,3 puandan 46,5 puana indi. 8 aydır 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret eden imalat PMI'nın Şubat ayında 48 puan olması bekleniyordu.

B'P Global yöneticisi Phil Smith, "Ekonomik aktivitenin genele yaygın şekilde artması cesaret verici" dedi.