Almanya'da emeklilik yasa tasarısı onaylandı

Almanya'da bakanlar kurulu, vasıflı işçi açığını gidermek amacıyla hazırlanan aktif emeklilik yasa tasarısını onayladı.

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2025 14:07

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlar kurulunun emeklilik yaşındaki çalışanlar için vergi teşvikleri sunan aktif emeklilik yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, "Aktif Emeklilik Yasası, Almanya'daki ekonomik büyüme için ek bir teşvik niteliğinde. Yaşlı çalışanların işlerinde daha uzun süre kalabilmeleri, üretkenliği artıracak, aynı zamanda iş gücü ve vasıflı iş gücü açığını kapatacak." ifadesi kullanıldı.

Düzenlemeye göre, standart emeklilik yaşını doldurduktan sonra çalışmaya devam edenlerin aylık kazancının 2 bin avroya kadar olan kısmı vergiden muaf tutulacak.

Hükümet, 168 bin çalışanın aktif emeklilik düzenlemesinden yararlanabileceğini varsayıyor.

İşverenlerin emeklilik sigortası primlerini ödediği çalışanlara yönelik düzenlemede, vergi indirimi yıllık 24 bin avroyla sınırlı tutuldu. Muafiyetler kapsamına serbest meslek sahipleri, memurlar, tarım ve ormancılık sektöründe çalışanlar alındı.

Hükümet, vergi muafiyetinin federal hükümet, eyaletler ve belediyeler arasında paylaşılacağını belirterek, bu durumda yıllık 890 milyon avro gelir kaybı olacağına dikkati çekiyor.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tasarıyla ekonomik büyümeye daha fazla ivme kazandıklarını savunarak, "Bunun için ekonominin özellikle yaşlı ve deneyimli çalışanlara ve vasıflı çalışanlara ihtiyacı var. Bu çalışanlar bilgilerini aktarabilir ve katkı sağlamaya devam edebilirler. Bu nedenle, gönüllü olarak daha uzun süre çalışanlar gelecekte aktif emeklilikten faydalanacak. Bu, iş gücü piyasasını ve ekonomiyi güçlendirir ve mesleki olarak aktif kalmak isteyen herkes için gerçek bir avantajdır." ifadesini kullandı.

