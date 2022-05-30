Almanya’da enflasyon 50 yılın rekoruna yöneldi! ECB'den 10 yıl sonra ilk kez hamle gelebilir

Almanya Mayıs ayında enflasyon rakamları yüzde 8,7 ile beklentilerin çok üzerinde seyrederek 50 yılın rekoruna yakınsadı. Beklenti TÜFE'nin yüzde 8,1 olması yönündeydi. Nisan ayında ise enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi.

ALMANYA'DA ENFLASYON BENKLENTİLERİ AŞTI YENİ REKORUNU KIRDI Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya'da Mayıs ayında AB üyeleri karşılaştırılabilir verileriyle tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 8,1 DÜZEYİNDEYDİ Nisan ayında enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi. Ekonomistler, Mayıs ayında enflasyonun yıllık yüzde 8,0-8,1 olmasını bekliyorlardı. Mayıs ayında AB uyumlu tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

"ENFLASYON EN BÜYÜK EKONOMİK RİSK" Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner fiyat artışlarına karşı mücadelenin birinci öncelikleri olduğunu belirtmişti. Bir basın toplantısında konuşan Lindner "Enflasyon en büyük ekonomik risk. Ekonomik krizle sonuçlanmaması için enflasyonla mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı. ECB yetkilileri başta Başkan Lagarde olmak üzere benzer endişelerini dile getirmişti.

HAZİRAN AYI KRİTİK OLACAK ECB'nin Haziran toplantısında yeni ekonomik projeksiyonlar da açıklanacak. 2023 ve 2024 yılı için enflasyon projeksiyonlarının yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması bekleniyor. Euro Bölgesi enflasyon verisi ise yarın açıklanacak.