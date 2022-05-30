Almanya Mayıs ayında enflasyon rakamları yüzde 8,7 ile beklentilerin çok üzerinde seyrederek 50 yılın rekoruna yakınsadı. Beklenti TÜFE'nin yüzde 8,1 olması yönündeydi. Nisan ayında ise enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi.
Almanya’da enflasyon 50 yılın rekoruna yöneldi! ECB'den 10 yıl sonra ilk kez hamle gelebilir
Rusya Ukrayna Savaşı’nın körüklediği küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri Avrupa’nın en büyük ekonomisini derinden sarsmaya devam ediyor. Almanya`da enflasyon oranı, Mayıs ayında enerji ve gıda maliyetlerindeki artışın da etkisiyle yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine yaklaşarak yeni rekorunu kırdı.
ALMANYA'DA ENFLASYON BENKLENTİLERİ AŞTI YENİ REKORUNU KIRDI
Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya'da Mayıs ayında AB üyeleri karşılaştırılabilir verileriyle tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 arttı.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 8,1 DÜZEYİNDEYDİ
Nisan ayında enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi. Ekonomistler, Mayıs ayında enflasyonun yıllık yüzde 8,0-8,1 olmasını bekliyorlardı.
Mayıs ayında AB uyumlu tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.
"ENFLASYON EN BÜYÜK EKONOMİK RİSK"
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner fiyat artışlarına karşı mücadelenin birinci öncelikleri olduğunu belirtmişti. Bir basın toplantısında konuşan Lindner "Enflasyon en büyük ekonomik risk. Ekonomik krizle sonuçlanmaması için enflasyonla mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
ECB yetkilileri başta Başkan Lagarde olmak üzere benzer endişelerini dile getirmişti.
HAZİRAN AYI KRİTİK OLACAK
ECB'nin Haziran toplantısında yeni ekonomik projeksiyonlar da açıklanacak. 2023 ve 2024 yılı için enflasyon projeksiyonlarının yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalması bekleniyor.
Euro Bölgesi enflasyon verisi ise yarın açıklanacak.
10 YIL ARADAN SONRA İLK FAİZ ARTIŞI SİNYALİ
Enflasyon verisi kritik ECB kararının 10 gün öncesinde geldi. ECB yetkililerinin geniş ölçekli varlık alım programının sona erdiğini açıklaması ve 10 yıldan uzun süre sonra Temmuz'da ilk faiz artışı için sinyal vermesi bekleniyor.
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