Almanya’da fabrika siparişleri beklentinin altında kaldı: Savaş ekonomik güveni zayıflatıyor

Resmi verilere göre, yılın başında yaşanan yüzde 11,1'lik sert düşüşün ardından gelen bu artış, toparlanmanın zayıf kaldığına işaret etti. Daha istikrarlı kabul edilen üç aylık göstergede ise yüzde 2'lik artış kaydedildi.

Öte yandan, 28 Şubat'ta Orta Doğu'da başlayan İran merkezli çatışmaların ekonomik etkileri giderek belirginleşiyor. Özellikle enerji maliyetlerine duyarlılığı yüksek olan Alman ekonomisinin görünümü son haftalarda ciddi şekilde bozuldu. Nitekim önde gelen araştırma kuruluşları, 2026 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,6'ya düşürdü.

Artan jeopolitik riskler, yatırımcı güvenini de olumsuz etkiledi. Nisan ayında yatırımcı beklentileri keskin bir düşüş göstererek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Buna karşın, hükümetin yüz milyarlarca euroluk altyapı ve savunma harcamalarının yıl içinde ekonomik aktiviteye destek sağlaması ve daha derin bir daralmayı engellemesi bekleniyor.

Ekonomik gidişatın nasıl şekilleneceği ise büyük ölçüde İran'daki savaşın süresi ve şiddetine bağlı olacak. ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes kısa vadede bir rahatlama sağlasa da, belirsizlikler Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.