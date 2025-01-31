Almanya'da işsizlik arttı

Federal İstihdam Ajansı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde düzeltilmiş işsizlik oranı Aralık ayındaki %6,1'den bu ay %6,2'ye yükseldi.

Kayıtlı açık iş sayısı 632,000 ile geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 66,000 daha azdı. İşsizlik başvuruları Ocak ayında 11,000 artarak Aralık ayındaki 10,000'in biraz üzerine çıktı.

Üretimin pandemi öncesi zirvesinden çok uzakta olduğu Almanya'nın imalat sektöründeki işçiler en ağır yükü taşıyor gibi görünüyor. Thyssenkrupp ve Bosch gibi büyük sanayi firmaları geçtiğimiz aylarda işçi çıkaracaklarını açıklarken, otomobil devi Volkswagen 2030 yılına kadar işgücünü 35,000 azaltacağını söyledi.