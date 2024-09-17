Almanya'da yatırımcı güveni son 4 yılın en düşüğünde

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin eylül ayı sonuçlarının açıkladı. Buna göre, endeks, eylülde önceki aya göre 15,6 puan düştü.

Ağustosta 19,2 puan olan endeks, bu ay 3,6 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin eylülde 17 puana inmesi yönündeydi. Endeksteki düşüşün art arda 3 aylık artışın ardından gelmesi dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eylülde önceki aya göre 7,2 puan düşerek eksi 84,5 oldu. Endeksin eylülde Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine gerilemesi dikkati çekti.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik durumun erken toparlanacağına ilişkin umutlar gözle görülür bir şekilde azalıyor." ifadesini kullandı.

Son ankette Almanya için ekonomik beklentilerde bir kez daha gözle görülür bir düşüş gözlemlediklerini aktaran Wambach, ekonomik görünüme ilişkin iyimser ve kötümserlerin sayısının artık dengeli olduğunu belirtti.

Wambach, haziran ve eylül aylarında politika faiz oranlarını düşüren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gevşetilmiş para politikasının bu durumu değiştirmediğini belirterek, anket katılımcılarının çoğunun beklentilerini oluştururken ECB'nin faiz kararını zaten hesaba katmış olduklarını ifade etti.

ALMAN EKONOMİSİ YENİDEN RESESYONA GİRME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası, 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor. Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'den sıfıra düşürmüştü.

AVRO BÖLGESİ

Öte yandan, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de eylülde olumsuzlaştı.

Söz konusu gösterge, eylülde önceki aya göre 8,6 puan azalarak 9,3 puana geriledi.

Avro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi de eylülde kötüleşti. Mevcut Durum Endeksi, 8 puan düşerek eksi 40.4 puana indi.