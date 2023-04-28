Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da martta yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, nisanda beklentilere yakın olarak yüzde 7,2'ye geriledi.

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti nisanda yüzde 7,3'e inmesi yönündeydi.

Aynı dönemde enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 6,8 artarken, yıllık artışın gıda fiyatlarında yüzde 17,2 ile tekrar ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 4,7 oldu.

AB uyumlu TÜFE de nisanda aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.

GIDA FİYATLARI ETKİSİ

Destatis açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı, bunun da enflasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu tekrarlandı.

Açıklamada, "Nisan 2023'te gıda fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 ile ortalamanın üzerinde artmaya devam etti." denildi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceği ve hangi hızda ilerleyeceğini enflasyonun görünümü belirleyecek.

ECB, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 6 artırırken, analistler ECB'nin 5 Mayıs'ta faiz oranlarını tekrar artırmasını bekliyor.

Bu arada, Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme gösteremedi.

Böylece ilk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştü.