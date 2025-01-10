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Almanya'nın bütçe açığı artmaya devam ediyor

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, Ocak-Eylül 2024'te artan harcamalar ve yüksek faizlerin etkisiyle yaklaşık 108 milyar avroya çıktı.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2025 15:10

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2025 15:10

Ülkenin kamu bütçesi açığı geçen yılın ocak-eylül döneminde 108 milyar avroya yükseldi Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde ülkenin kamu bütçesindeki açık, bir önceki yılın aynı dönemine göre 16,1 milyar avro artış kaydetti.

Ülkenin kamu gelirleri, Ocak-Eylül 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 1 trilyon 405,8 milyar avro, giderleri ise yüzde 5,8 yükselişle 1 trilyon 513,3 milyar avro oldu.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, yaklaşık 108 milyar avro olarak gerçekleşti.

58,2 milyar avro ile en fazla açık federal devletin olurken, kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirleri ve harçlar yüzde 4,3 artışla 1 trilyon 200,4 milyar avroya yükseldi.

Destatis tarafından yapılan açıklamada, "Her ne kadar federal hükümet 2020'den bu yana olduğu gibi genel bütçe açığının en büyük payını üstlenmiş olsa da özellikle yerel yönetimlerde, aynı zamanda eyaletlerde ve sosyal güvenlik sisteminde finansman açıkları büyüdü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Eyaletler ise geçen yılın aynı dönemindeki 3,1 milyar avroluk fazlanın ardından söz konusu dönemde 7,3 milyar avro açık verdi. Açıklar büyük ölçüde ek bütçelerden kaynaklandı.

Belediyelerdeki bütçe açığı ise bir önceki yıla göre 14,5 milyar avro artarak, 25,9 milyar avroya yükseldi.

Sosyal sigorta sisteminde açık 8,9 milyar avroya ulaşarak, 16,1 milyar avro olarak tespit edildi.

Bu arada Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı 2023'te 91,4 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Almanya, Kovid-19 salgını öncesi 8 yılda art arda bütçe fazlası vermişti.

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