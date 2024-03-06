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Almanya'nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'nın ihracatı ocakta yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ülkenin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ocakta 135,6 milyar avroya çıktı.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 13:58

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 13:58

Almanya'nın ihracatı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine artan dış satımın etkisiyle ocakta yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,3 artışla 135,6 milyar avroya çıktı.

Ocak ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 artacağı yönündeydi.

İhracattaki artışın öncelikle Avrupa'daki işlerin iyi gitmesinden kaynaklanması dikkati çekti. Ülkenin AB üyesi ülkelere ihracatı ocakta yüzde 8,9 artarak 75,8 milyar avroya yükseldi.

TİCARET FAZLASI ARTTI

Almanya'da ocak ayına ilişkin ithalat ise yüzde 3,6 artarak 108 milyar avroya yükseldi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 27,5 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlasına yönelik beklenti 19 milyar avro olması yönündeydi.

Dış ticaret fazlası, Ocak 2023'de 17,3 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Ocak 2023'e göre ülkenin ihracatı yüzde 0,3 artarken, ithalatı yüzde 8,3 azaldı.

Almanya'nın ocakta ithalatının 61,2 milyar avroluk bölümü de AB'den gerçekleştirildi. Ocak 2023'e göre, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 10,8 arttı.

Öte yandan, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,8 artarak 8,1 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise Aralık 2023'3 göre yüzde 11,1 azalışla 10,4 milyar avroya indi.

Söz konusu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 1,7 azalarak 12,5 milyar avroya ve ABD'den yapılan ithalat da yüzde 5,2 düşerek 7,8 milyar avroya geriledi.

Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere'ye ihracatının ocakta aylık bazda yaklaşık yüzde 8,1 düşerek 6,38 milyar avroya inmesi dikkati çekti.

Bu arada, Almanya'nın ocakta Türkiye'ye ihracatı yüzde 2 azalarak 2 milyar 222 milyon avroya, ithalatı da yüzde 4,2 düşerek 2 milyar 128 milyon avroya indi.

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