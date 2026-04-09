Almanya’nın kamu borcu 2,66 trilyon euroya ulaştı: Savunma ve altyapı harcamaları öne çıkıyor

Borçtaki artış yıl geneline yayılırken, 2025'in son çeyreğinde de 50,8 milyar euroluk (%1,9) ek artış gerçekleşti. Bu dönemde federal hükümetin toplam borcu 1,84 trilyon euroya ulaştı.

Yükselişte özellikle savunma ve altyapı harcamaları belirleyici oldu. Alman ordusu için oluşturulan özel fonun borcu yüzde 30 artarak 43 milyar euroya çıkarken, altyapı ve iklim yatırımlarına ayrılan fonun borcu 24,3 milyar euroya yükseldi.

Eyaletlerin toplam borcu 624,6 milyar euroya ulaşırken, en hızlı artış Hamburg'da kaydedildi. Öte yandan belediyeler ve yerel yönetimlerin borcu 196,3 milyar euroya çıkarak dikkat çekti. Uzmanlar, yerel yönetimlerin artan mali baskılar nedeniyle hizmetlerini sürdürebilmek için daha fazla borçlanmaya yöneldiğine işaret ediyor.