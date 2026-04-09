Almanya’nın kamu borcu 2,66 trilyon euroya ulaştı: Savunma ve altyapı harcamaları öne çıkıyor

Almanya’da kamu borcu, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre geçen yılın sonunda 151 milyar euro artarak 2 trilyon 661,5 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece toplam borç, yıllık bazda yüzde 6’lık bir yükseliş kaydetti.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 11:47

Borçtaki artış yıl geneline yayılırken, 2025'in son çeyreğinde de 50,8 milyar euroluk (%1,9) ek artış gerçekleşti. Bu dönemde federal hükümetin toplam borcu 1,84 trilyon euroya ulaştı.

Yükselişte özellikle savunma ve altyapı harcamaları belirleyici oldu. Alman ordusu için oluşturulan özel fonun borcu yüzde 30 artarak 43 milyar euroya çıkarken, altyapı ve iklim yatırımlarına ayrılan fonun borcu 24,3 milyar euroya yükseldi.

Eyaletlerin toplam borcu 624,6 milyar euroya ulaşırken, en hızlı artış Hamburg'da kaydedildi. Öte yandan belediyeler ve yerel yönetimlerin borcu 196,3 milyar euroya çıkarak dikkat çekti. Uzmanlar, yerel yönetimlerin artan mali baskılar nedeniyle hizmetlerini sürdürebilmek için daha fazla borçlanmaya yöneldiğine işaret ediyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
