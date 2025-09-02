Altının kilogram fiyatı 4 milyon 610 bin liraya yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 610 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 02 Eylül 2025 16:45

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 600 bin lira, en yüksek 4 milyon 619 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 610 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 584 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 423 milyon 582 bin 513,43 lira, işlem miktarı ise 743,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 591 milyon 469 bin 742,65 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.584.000,00
En Düşük 4.600.000,00 3.458,25
En Yüksek 4.619.000,00 3.487,90
Kapanış 4.610.000,00 3.483,00
Ağırlıklı Ortalama 4.611.005,07 3.482,08
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.423.582.513,43
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 743,76
Toplam İşlem Adedi 48

