AMB: Savaşın uzaması Euro Bölgesinde enflasyonu ve büyümeyi olumsuz etkileyecek

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi Primoz Dolenc, İran'daki çatışmanın Euro Bölgesi ekonomisi üzerinde ciddi etkiler yaratacağını belirtti.

Dolenc, savaşın uzaması durumunda enflasyonun yükseleceğini ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağını vurgulayarak, "Savaş ne kadar uzun sürerse ekonomik zararlar da o kadar artacak" dedi.

AMB yetkilisi, bölgenin 2022'de yaşadığı enerji şokuna kıyasla daha iyi bir konumda olduğunu ifade ederek, para politikası açısından yüzde 2'lik faiz oranıyla tarafsız bir duruş sergilediklerini açıkladı. Mart ayındaki toplantıda yetkililerin, hızlı karar almak yerine sonraki toplantıları beklemenin uygun olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtildi.