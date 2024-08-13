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Amerikalı tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri düştü

New York Fed'in yayınladığı rapora göre, Amerikalı tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri düştü.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 08:43

New York Fed'in yayınladığı rapora göre, Amerikalı tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri Temmuz ayında önemli ölçüde azalırken, fiyat baskılarına ilişkin yakın ve uzun vadeli görünümleri sabit kaldı, ancak hanehalkı borçlarını ödeyebilme konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Rapora göre, 3 yıllık medyan enflasyon beklentisi Haziran ayındaki %2,9'dan %2,3'e gerileyerek New York Fed'in aylık Tüketici Beklentileri Anketi'ni başlattığı 2013 yılından bu yana en düşük değerini aldı. Bir yıllık ve beş yıl için enflasyon beklentileri ise sırasıyla %3,0 ve %2,8'de sabit kaldı.

Enflasyonun son ölçümleri Fed'in %2'lik hedefine doğru geri döndüğünü gösteriyor ve merkez bankasının önümüzdeki ay faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor.

Bu arada, tüketiciler - özellikle düşük gelirli haneler - önümüzdeki yıl bir borç ödemesini kaçırma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Anket, asgari borç ödemesini kaçırma olasılığının Haziran ayına göre 1 puan artışla %13,3 olduğunu ve işsizliğin kısa süreliğine fırladığı COVID-19 salgınının başladığı Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi. Ankete göre bu artış en çok yıllık geliri 50.000 doların altında olanlarda ve lise mezunu olmayanlarda görüldü.

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