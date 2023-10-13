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Arjantin'de faiz oranı bir kez daha artırıldı

Arjantin Merkez Bankası(BCRA), enflasyon oranının rekor seviyelerde artmaya devam etmesinin ardından, bu yıl altıncı kez faiz oranında keskin bir artışa gitti.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 08:50

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 08:50

Arjantin Merkez Bankası'ndan (BCRA) yapılan açıklamaya göre, Leliq faiz oranı yüzde 118,00'den yüzde 133,00'e çıkarıldı. Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü, tüketici fiyatlarının Eylül ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 138,3 arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 124,4'ten yüzde 135,6'ya çıkacağı yönündeydi. Enflasyon 1990 yıllarında yaşanan hiperenflasyon döneminden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Aylık bazda ise enflasyon yüzde 12,7 artış gösterdi. Yıllık

BCRA, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Açıklamada, "Merkez Bankası'nın faiz oranı politikası, para ve döviz istikrarını korumak amacıyla, yerel para birimindeki yatırımlardan pozitif reel getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. " denildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'den, ülkenin 44 milyar dolarlık anlaşmasının bir parçası olarak enflasyonu hariç tutan gerçek anlamda pozitif faiz oranını korumasını istedi.

BCRA, faiz oranı ve likidite yönetimi politikasını ayarlamak amacıyla genel fiyat seviyesinin gelişimini, döviz piyasası dinamiklerini ve parasal büyüklükleri izlemeye devam edeceğini açıkladı.

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