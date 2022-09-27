Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, İngiltere'de yeni hükümetin mali planlarının GBP'de hızlı satışları tetiklediğini ve bu satışların İngiltere ekonomisinin yönü konusunda artan belirsizliklerin yansıttığını bildirdi.

Washington Post gazetesine konuşan Bostic, "İngiltere'de önerilen bütçe planına reaksiyon gerçek bir endişe ve ekonomiye yeni belirsizlikler ekleyeceğinden korkuyoruz. Burada asıl sonu, yaşanan gelişmenin Avrupa ekonomisinde er geç yaşanacak bir zayıflama olup olmadığı, bu ABD ekonomisinin nasıl performans göstereceğine konusunda önemli bir nokta" dedi.

Fed'in İngiltere'de yaşanan gelişmelere yanıt verip vermeyeceği konusunda herhangi bir işaret ortaya koymayan Bostic, Fed'in odak noktasının ABD'de enflasyonu kontrol alkına almak olmaya devam edeceğini vurguladı. Bostic, "Bunu gerçekleştirene kadar tüm piyasalarda çok fazla oynaklık öreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.