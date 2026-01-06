CANLI BORSA
Avro Bölgesi PMI 3 ayın en düşük seviyesinde

Avro Bölgesi'nde aralık ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5 puana gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2026 15:16

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, kasımda 52,8 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 51,5'e düştü. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde kasımda 53,6 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta son 3 ayın en düşük seviyesi olan 52,4'e geriledi.

Piyasa beklentileri, aralıkta bileşik PMI'ın 51,9, hizmet PMI'ın 52,6 olması yönündeydi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

