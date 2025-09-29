CANLI BORSA
Avro Bölgesi'nde ekonomik güven eylülde arttı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,2 puan artarak 95,5'e çıktı.

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2025 15:48

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,6 puan yükselişle 95,5 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,2 puan artarak 95,5 puana ulaştı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 95,2 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin, beklentilerin üzerinde gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki yükseliş, sanayi ve hizmet sektörü ile tüketicilerin güven artışından kaynaklanırken, perakende sektörüne güven zayıfladı.

Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, eylülde eksi 15,5'ten eksi 14,9'a çıktı. AB'de de endeks eylülde eksi 14,8'den eksi 14,3 seviyesine yükseldi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar artış yaşandı.

