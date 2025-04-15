Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükseldi.

AB'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

Şubatta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 10,8 ile İrlanda'da, yüzde 7,4 ile Belçika'da ve yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 3,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 3,6 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,1 ile Romanya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 38,8 ile İrlanda'da, yüzde 9,1 ile Litvanya'da ve yüzde 6,6 ile Lüksemburg'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 8 ile Macaristan'da, yüzde 4,7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 3,7 ile Almanya'da belirlendi.