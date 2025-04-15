CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2025 13:52

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2025 13:52

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, şubatta ocak ayına göre yüzde 1,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 yükseldi.

AB'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı.

Şubatta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 10,8 ile İrlanda'da, yüzde 7,4 ile Belçika'da ve yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da oldu.

En fazla düşüş ise yüzde 3,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 3,6 ile Yunanistan'da ve yüzde 2,1 ile Romanya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 38,8 ile İrlanda'da, yüzde 9,1 ile Litvanya'da ve yüzde 6,6 ile Lüksemburg'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 8 ile Macaristan'da, yüzde 4,7 ile Bulgaristan'da ve yüzde 3,7 ile Almanya'da belirlendi.

İlginizi Çekebilir
Hazine yarın iki ihale düzenleyecek Hazine yarın iki ihale düzenleyecek 13 Nisan 2025 10:19
ABD’de enflasyon yavaşlamaya devam etti ABD'de enflasyon yavaşlamaya devam etti 10 Nisan 2025 16:11
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 10 Nisan 2025 16:09
TL mevduat azaldı TL mevduat azaldı 10 Nisan 2025 15:23
Yabancılar 445,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 445,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı 10 Nisan 2025 15:13
Çin’den ABD’ye ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz mesajı Çin'den ABD'ye "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı 10 Nisan 2025 11:56
Talep beklentisi Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep beklentisi Brent petrolün fiyatını düşürdü 10 Nisan 2025 09:49
Çin’de tüketici fiyatları düştü Çin'de tüketici fiyatları düştü 10 Nisan 2025 08:52
ECB üyesi Villeroy: Ekonomik aklıselime doğru ilk adım atıldı ECB üyesi Villeroy: Ekonomik aklıselime doğru ilk adım atıldı 10 Nisan 2025 08:47
Trump: Çin ile çok iyi olacak bir anlaşma yapacağız Trump: Çin ile çok iyi olacak bir anlaşma yapacağız 10 Nisan 2025 08:50
Ons altında rekora doğru toparlanma devam ediyor Ons altında rekora doğru toparlanma devam ediyor 10 Nisan 2025 08:43
Japonya ABD’nin gümrük vergilerini gözden geçirmesini talep ediyor Japonya ABD'nin gümrük vergilerini gözden geçirmesini talep ediyor 10 Nisan 2025 08:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler