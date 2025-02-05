CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları aralıkta yükseldi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları aralıkta yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Oluşturma Tarihi 05 Şubat 2025 14:17

Son Güncelleme Tarihi 05 Şubat 2025 14:18

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 aralık ayı ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, AB'de ÜFE, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 0,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise ÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 yükselirken, yıllık bazda sabit kaldı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,5 artacağı yıllık yüzde 0,1 düşeceği yönündeydi.

Öte yandan, 2024 yılında ÜFE ortalaması 2023 yılına kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 4,2, AB'de de yüzde 4 azaldı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, aralıkta aylık bazda en fazla yüzde 5,1 ile Bulgaristan, yüzde 2,4 ile Hırvatistan ve yüzde 1,5 ile Slovakya'da arttı.

Aylık ÜFE aralıkta, İrlanda'da yüzde 1,5, Romanya'da 1,3 ve Hollanda'da yüzde 0,4 geriledi.

ÜFE, aralıkta yıllık bazda Çekya'da yüzde 11,1, Bulgaristan'da 6,6 ve Danimarka'da yüzde 4,7 artarken, Slovakya'da yüzde 17, Lüksemburg'da 4,2 ve Fransa'da yüzde 3,8 azaldı.

İlginizi Çekebilir
ABD Hazinesi 815 milyar dolar borçlanacak ABD Hazinesi 815 milyar dolar borçlanacak 04 Şubat 2025 09:28
ABD’nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi ABD'nin ek gümrük vergileri yürürlüğe girdi 04 Şubat 2025 09:26
ABD’nin ek gümrük vergilerine Çin’den ilk misilleme ABD'nin ek gümrük vergilerine Çin'den ilk misilleme 04 Şubat 2025 09:21
ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor ABD gümrük vergileri hakkında öngörüler artıyor 04 Şubat 2025 09:17
Küresel piyasalarda tarife rüzgarı ile karışık seyrediyor Küresel piyasalarda tarife rüzgarı ile karışık seyrediyor 04 Şubat 2025 09:12
Almanya’da imalat sektöründeki gerileme yavaşladı Almanya'da imalat sektöründeki gerileme yavaşladı 03 Şubat 2025 16:49
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yükseldi 03 Şubat 2025 16:16
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi verileri belli oldu Avro Bölgesi'nde imalat sanayi verileri belli oldu 03 Şubat 2025 13:18
ECB üyesi Villeroy: Trump tarifeleri ekonomik belirsizliği artıracak ECB üyesi Villeroy: Trump tarifeleri ekonomik belirsizliği artıracak 03 Şubat 2025 12:06
Emtia piyasasındaki fiyatlamalarda Trump’ın tarifeleri etkili oldu Emtia piyasasındaki fiyatlamalarda Trump'ın tarifeleri etkili oldu 03 Şubat 2025 11:11
Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor 03 Şubat 2025 10:38
Goldman Sachs’tan petrol ve doğal gaz fiyatları öngörüsü Goldman Sachs'tan petrol ve doğal gaz fiyatları öngörüsü 03 Şubat 2025 09:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler