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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon düştü

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2025 12:53

Son Güncelleme Tarihi 16 Nisan 2025 12:54

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,4, aylık yüzde 1 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, mart ayında Avro Bölgesi enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde martta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,56 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,57 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,16 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,1 ile enerji ürünleri izledi.

AB'de de şubatta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,5'e geriledi. AB'de TÜFE martta aylık yüzde 0,5 arttı.

AB uyumlu verilere göre, martta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,1 ile Romanya, yüzde 4,8 ile Macaristan ve yüzde 4,4 ile Polonya olarak belirlendi.

Martta yıllık enflasyon Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,1 ve İspanya'da yüzde 2,2 seviyesinde ölçüldü.

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