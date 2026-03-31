Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında enerji fiyatlarındaki artışla yüzde 2,5 seviyesine yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 13:13

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Yayımlanana göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,5'e ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,2 oldu.

Piyasa beklentisi, enflasyonun şubatta yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde martta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,9 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon martta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,9, İtalya'da yüzde 1,5 ve İspanya'da yüzde 3,3 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

