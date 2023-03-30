S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Deutsche Bank'ın 5 yıllık CDS'i 177 baz puandan 166 baz puana geriledi.
UBS'in 5 yıllık CDS'i de 128 baz puandan 122 baz puana düşerken, UniCredit'in CDS'i de 121 baz puandan 113 baz puana indi
S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Deutsche Bank'ın 5 yıllık CDS'i 177 baz puandan 166 baz puana geriledi.
UBS'in 5 yıllık CDS'i de 128 baz puandan 122 baz puana düşerken, UniCredit'in CDS'i de 121 baz puandan 113 baz puana indi
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