S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Deutsche Bank'ın 5 yıllık CDS'i 177 baz puandan 166 baz puana geriledi.

UBS'in 5 yıllık CDS'i de 128 baz puandan 122 baz puana düşerken, UniCredit'in CDS'i de 121 baz puandan 113 baz puana indi