Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ve sanayi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle Fransa hariç pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2026 11:45

Almanya ve İspanya borsaları güne rekor seviyelerden başlarken, bölge genelinde teknoloji ve sanayi hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor

ABD yönetiminin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması sonrası jeopolitik gelişmeler piyasaların odağına yerleşti.

Bölgedeki gerginlikler küresel piyasalarda risk iştahını etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine ilgi devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin yatırımlarına devam edeceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler yeni yılda piyasalarda risk iştahının artmasını sağlayan önde gelen faktörler arasında yer alıyor.

Yatırımcılar, özellikle veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarından gelen artan yapay zeka talebine yönelik pozisyon almaya devam ediyor. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş beklentilerinin etkisiyle sanayi şirketleri tarafında da primler dikkati çekiyor.

Söz konusu jeopolitik gerilimin pay piyasalarındaki etkileri sınırlı kalırken, sanayi ve teknoloji hisselerindeki yükseliş Avrupa endekslerindeki kazançları destekliyor.

ALMAN VE İSPANYOL PİYASALARI GÜNE REKORLA BAŞLADI

Avrupa piyasalarında saat 11.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 604 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 24.895 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 10.051 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 azalışla 8.205 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 46.122 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 kazançla 17.700 puan seviyesinde bulunuyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra günün geri kalanında dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de izleneceğini belirtti.

