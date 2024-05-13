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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları haftaya karışık seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 11:40

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 11:40

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 18.759 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 8.443 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,2 değer kazancıyla 34.735 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 azalışla 11.083 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.214 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0780 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu sene yüzde 88 ihtimalle bankanın en az bir faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, bu hamlenin yüzde 63 olasılıkla eylül ayında yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bölge genelinde ekonominin "yumuşak iniş" yaptığına ilişkin öngörüler risk iştahını beslemeyi sürdürüyor.

Analistler, bugün Almanya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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