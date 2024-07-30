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Avrupa'da ticari araç satışları çift haneli büyüdü

Avrupa'da ticari araç satışları yılın ilk yarısında çift haneli büyüdü.

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2024 09:05

Avrupa'da yeni ticari araç satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre çift haneli büyüme gösterdi.

Avrupa Otomobil İhracatçıları Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, söz konusu dönemde satışlar %15 artışla 840 bin 409 adede ulaştı.

Almanya %19,3 gibi dikkat çekici bir artışla başı çekerken, onu %18,5 ile İspanya, %17,8 ile İtalya ve %10,5 ile Fransa takip etti.

Aynı dönemde yeni kamyon kayıtları %3 oranında daha mütevazı bir artışla 183 bin 295 adede ulaştı. Bu büyümede orta boy kamyon satışlarındaki %18,2'lik artış etkili olurken, ağır kamyon satışları %0,3'lük artışla yataya yakın kaldı. İspanya ve İtalya sırasıyla %21,7 ve %10,5'lik çift haneli artışlarla başı çekerken, Almanya %8,1 ve Fransa %5,5 büyüme kaydetti.

Otobüs satışları yıla güçlü bir başlangıç yaptı; İlk yarıda kayıtlar 2023'ün ilk yarısına göre %28,6 artarak toplam 20 bin 370 adede ulaştı. İtalya %44,6 artışla başı çekerken, İspanya %24,2 ve Almanya %17,8 olmak üzere tüm büyük pazarlar büyüme kaydetti.

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