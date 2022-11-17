Avustralya'da işsizlik oranı Ekim ayında beklenmedik şekilde düştü. Tam zamanlı istihdamdaki güçlü artış işsizlik oranını geriletirken Avustralya MB'nin faizleri daha da artırma konusunda argümanlarını güçlendirdi.

Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 3,5 ile 1974'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 3,5 olmuştu.

İstihdam Ekim ayında 15 bin olan beklentilerin iki katından fazla, 32 bin 200 arttı.

Citigroup ekonomistleri Avustralya MB'nin şahin tutumunu devam ettirmesini ve 2023 yılında faizi yüzde 3,35'in ötesine taşımasını bekliyorlar.

Avustralya'da faiz oranı hali hazırda yüzde 2,85 ve Aralık ayında faizin yüzde 3,10'a çıkarılacağı tahmin ediliyor.