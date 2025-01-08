CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avustralya'da düşük faiz beklentisi

Avustralya'da düşük faiz beklentisi

Avustralya'nın enflasyon göstergesi Kasım ayında biraz yükseldi, ancak Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) hedef bandının alt ucunda kalarak, faiz oranlarını Şubat ayı gibi erken bir tarihte düşürmeye başlayacağı umutlarını canlı tuttu.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2025 09:32

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi göstergesi Kasım ayına kadar olan 12 ayda %2,3 arttı ve Ekim ayına kadar olan 12 ayda %2,1'lik artıştan daha yüksek oldu.

Ekonomistler Kasım ayında yıllık bazda %2,2'lik bir artış bekliyordu.

Veriler, yıllık ortalama enflasyonun Kasım ayında %3,2 olduğunu, Ekim ayındaki %3,5'ten daha düşük olduğunu gösterdi.

Veriler, RBA'nın Aralık ayında enflasyonun yakında %2 ila %3 hedef bandına sürdürülebilir bir şekilde döneceğine dair güveninin arttığını ve önümüzdeki aylarda resmi nakit oranında bir indirime giden yolu açtığını belirten açıklamalarının ardından geldi.

Capital Economics ekonomisti Abhijit Surya, "RBA'nın Kasım ayındaki manşet enflasyondaki hafif artışa kulak asması pek olası değil. Aslında, temel fiyat baskılarının belirgin bir şekilde azalma belirtileri göstermesiyle, Bankanın şu anda tahmin ettiğimiz gibi Mayıs ayından daha erken faiz indirimi yapma riski artıyor. Çekirdek enflasyon ölçümleri, temel fiyat baskılarının gerçekten de ciddi şekilde azaldığını gösteriyor." dedi.

ABS, Kasım ayı sonucunun kısmen, hanelere artan elektrik fiyatlarını telafi etmek için ödenen hükümet elektrik indirimlerinin zamanlaması nedeniyle beklendiğini belirtti.

Bazı eyaletlerde ve bölgelerde, haneler Temmuz ayında ödeme almamak yerine Ekim ayında iki indirim ödemesi aldı. Kasım ayından itibaren çoğu hane bir ödeme aldı.

ABS'ye göre, elektrik fiyatları Ekim ayındaki %35,6'lık düşüşe kıyasla Kasım ayına kadar olan 12 ayda %21,5 düştü. Otomotiv yakıt fiyatları da yıllık bazda %10,2 daha düşüktü.

Maliye Bakanı Jim Chalmers açıklamasında, "Manşet enflasyonu, 2021'den bu yana ilk kez üst üste üç aydır Merkez Bankası'nın hedef bandının alt yarısında yer alıyor. Bu yeni rakamlar, enflasyonla mücadelede kaydettiğimiz çok önemli ve sürdürülebilir ilerlemenin önemli bir hatırlatıcısı." dedi.

İlginizi Çekebilir
Çin Merkez Bankası’ndan orta derecede gevşek para politikası kararı Çin Merkez Bankası'ndan "orta derecede gevşek" para politikası kararı 06 Ocak 2025 08:43
Japonya’nın hizmet faaliyetleri güçlendi Japonya'nın hizmet faaliyetleri güçlendi 06 Ocak 2025 08:41
BoJ Başkanı Ueda: Risklere karşı dikkatli olmalıyız BoJ Başkanı Ueda: Risklere karşı dikkatli olmalıyız 06 Ocak 2025 08:40
Çin’in hizmet faaliyetleri Aralık ayında arttı Çin'in hizmet faaliyetleri Aralık ayında arttı 06 Ocak 2025 08:37
Kripto para piyasasını 2025’te neler bekliyor? Kripto para piyasasını 2025'te neler bekliyor? 05 Ocak 2025 11:38
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 04 Ocak 2025 12:24
Almanya’da iş gücü piyasası zor durumda Almanya'da iş gücü piyasası zor durumda 03 Ocak 2025 14:18
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düştü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü 02 Ocak 2025 17:09
BIST 100 geçen yıl %30’un üzerinde yükseldi BIST 100 geçen yıl %30'un üzerinde yükseldi 02 Ocak 2025 16:17
Almanya’da istihdam rekor yeniledi Almanya'da istihdam rekor yeniledi 02 Ocak 2025 16:05
Euro Bölgesi’nde imalat sanayi aralıkta zayıfladı Euro Bölgesi'nde imalat sanayi aralıkta zayıfladı 02 Ocak 2025 15:05
Yeni yılın ilk gününde altın fiyatları belli oldu Yeni yılın ilk gününde altın fiyatları belli oldu 02 Ocak 2025 10:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler