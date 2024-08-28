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Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşüğünde

Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 28 Ağustos 2024 08:50

Avustralya'da enflasyon, hükümetin elektrik faturalarına yaptığı indirimlerle Temmuz ayında son dört ayın en düşük seviyeye geriledi.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) indikatörü Temmuz ayında yıllık %3,5 oranında arttı. Bu Haziran ayındaki %3,8 seviyesine göre gerilemeye işaret etti, ancak piyasa beklentisi olan %3,4'ün biraz üzerinde kaldı.

Açıklanan veri, piyasaların Kasım ayında Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) ilk kez faiz indirimi yapma olasılığını %58'den %48,4'e çekti.

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