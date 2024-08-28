Avustralya'da enflasyon son 4 ayın en düşüğünde

Avustralya'da enflasyon, hükümetin elektrik faturalarına yaptığı indirimlerle Temmuz ayında son dört ayın en düşük seviyeye geriledi.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) indikatörü Temmuz ayında yıllık %3,5 oranında arttı. Bu Haziran ayındaki %3,8 seviyesine göre gerilemeye işaret etti, ancak piyasa beklentisi olan %3,4'ün biraz üzerinde kaldı.

Açıklanan veri, piyasaların Kasım ayında Avustralya Merkez Bankası'ndan (RBA) ilk kez faiz indirimi yapma olasılığını %58'den %48,4'e çekti.