Avustralya'da işsizlik oranında beklentilerin üzerinde değişim

Avustralya'da işsizlik oranı Aralık ayında beklentilerin üzerinde gerileyerek ekonomik toparlanmanın güçlü sinyallerini verdi

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2026 12:01

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2026 12:26

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından Perşembe günü açıklanan son verilere göre, Avustralya işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 4,1 seviyesine geriledi. Kasım ayında kaydedilen orana kıyasla düşüş gösteren bu rakamlar, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek yatırımcıları şaşırttı.

AVUSTRALYA İSTİHDAM RAKAMLARI GÜÇLÜ SEYİR GÖSTERDİ

ABS tarafından yayınlanan Avustralya istihdam verileri, ekonominin sağlam bir performans sergilediğini ortaya koydu. Aralık ayında toplam 24.800 yeni iş pozisyonu ekonomiye eklendi.

İstihdam Dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Tam zamanlı: 54.800 iş artışı
- Yarı zamanlı: 10.400 iş artışı

AVUSTRALYA İŞGÜCÜ KATILIM ORANI YÜKSELDİ

İşgücüne katılım oranı Aralık ayında yüzde yüzde 66,7 seviyesine yükselerek, daha fazla kişinin istihdam piyasasına dahil olduğunu gösterdi. Bu artış, Avustralya ekonomisinde iş arayanların sayısındaki değişimi yansıtıyor ve işgücü piyasasının dinamik yapısına işaret ediyor.

