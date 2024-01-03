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Avustralya'da konut değerleri ılımlı arttı

Avustralya'da konutların değerinde artış Aralık ayında da devam etti; ancak Şubat ayında başlayan yükseliş döngüsünden bu yana en düşük aylık artışını kaydetti.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2024 09:27

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2024 09:27

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, yenilenmiş bir modelle hesaplanan ulusal konut değer endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Bir önceki ayda artış yüzde 0,6 olmuştu.

Aylık bazda yavaşlamaya rağmen konutların değeri 2022 yılı Nisan ayındaki zirveden, 2023 yılı Ocak ayındaki dip noktasına yüzde 7,5 düştükten sonraki 11 ayda "V" şeklinde bir toparlanma gösterdi.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin 5'inde aylık bazda fiyatlarda artış, 3'ünde düşüş görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 0,2 artarken, başkent Canberra'da yüzde 0,1, Melbourne'da yüzde 0,3 azaldı.

Corelogis, 8 bölgenin fiyat artışını da yüzde 0,4 olarak açıklarken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde artış yüzde 0,3 oldu.

Konut değerlerinde artış 2023 yılını yüzde 8,1 olarak tamamladı. Bu 2022 yılında görülen yüzde 4,1 düşüşe göre oldukça iyi bir değerlenme olarak görülse de, 2021 yılındaki yüzde 24,5 artışın oldukça altında kaldı.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.

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