Avustralya’dan kritik minerallerde stratejik stok adımı

Avustralya, savunma sanayii ve ileri teknoloji alanlarında hayati öneme sahip kritik minerallerin tedarik zincirini güvence altına almak için yeni bir adım atıyor. Hükümet, yerli üreticilerden alım yaparak bu kaynaklardan stratejik rezerv oluşturmayı planlıyor.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2026 08:16

Avustralya, savunma sanayii ve ileri teknolojilerde kritik öneme sahip minerallerde dışa bağımlılığı azaltmak ve küresel tedarik güvenliğini artırmak amacıyla 1,2 milyar Avustralya doları (yaklaşık 802 milyon ABD doları) değerinde stratejik stok programı başlatıyor.

Hazine Bakanı Jim Chalmers, Enerji Bakanı Madeleine King ve Ticaret Bakanı Don Farrell'in pazartesi günü yaptığı ortak açıklamada, programın ilk aşamada nadir toprak elementleri, antimon ve galyumu kapsayacağı belirtildi. Çin dışında bu alandaki en büyük üreticilerden biri olan Avustralya, bu adımla Çin'in sektördeki baskın rolünü dengelemeyi amaçlıyor.

Kritik mineraller, artan jeopolitik ve ticari gerilimlerin ortasında stratejik önem kazanırken, Çin'in sektördeki güçlü pozisyonu özellikle Donald Trump dönemindeki ticaret savaşlarıyla daha fazla gündeme gelmişti. Bu gelişmeler, birçok ülkeyi yerli üretimi desteklemeye ve stratejik rezervler oluşturmaya yönlendirmişti.

BİST En Aktif Hisseler