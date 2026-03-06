CANLI BORSA
BAE, İran varlıklarını dondurmayı değerlendiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki milyarlarca dolarlık İran varlıklarını dondurma olasılığını değerlendiriyor. Bu adım, BAE’nin uzun süredir İranlı işletmeler ve bireyler için güvenli bir finans limanı olarak işlev görmesini sona erdirebilir ve Tahran’ın kritik ekonomik gelirlerini hedef alabilir.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 10:29

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki milyarlarca dolarlık İran varlıklarını dondurma seçeneğini gündemine aldı. Konuya yakın kaynaklara göre, BAE yetkilileri İran'ı bu olası adım hakkında özel kanallardan uyardı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, bu adım Tahran'ın en kritik ekonomik kaynaklarından birine darbe vurabilir. BAE, uzun yıllardır Batı yaptırımları altındaki İranlı işletmeler ve bireyler için güvenli bir finans limanı olarak işlev görüyordu.

Analistler, BAE'nin İranlılar tarafından bir paravan olarak kullanıldığını ve bu sayede Tahran'ın yurt dışına petrol satışını sürdürdüğünü, elde edilen gelirlerin ise silah programları ve bölgesel vekil güçlerin finansmanı için kullanıldığını belirtiyor. Bu durum, ülkenin yaptırımlardan kaçınma altyapısının bir parçası olarak öne çıkıyor.

