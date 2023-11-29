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Bankacılık sektörünün aktifleri arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Ekim 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 51,7 artarak 21 trilyon 758 milyar liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 15:09

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 15:09

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, ekimde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 21 trilyon 757 milyar 871 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 7 trilyon 410 milyar 481 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 51,7 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 45 artarak 10 trilyon 991 milyar 153 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 56 yükselerek 3 trilyon 698 milyar 425 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,54 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 56,3 artarak 13 trilyon 848 milyar 142 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 37,7 artışla 1 trilyon 935 milyar 364 milyon liraya ulaştı.

Ekim 2023 döneminde sektörün dönem net karı 486 milyar 30 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,44 seviyesinde gerçekleşti.

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