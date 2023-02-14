BDDK, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da meydana gelen depremler nedeniyle alınan ilave kurul kararlarını, resmi internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, bireysel kredi kartlarına ve ihtiyaç kredilerine uygulanan yüksek risk ağırlıkları, deprem bölgesindeki illerde yerleşik gerçek kişilere kullandırılanlar bakımından uygulanmayacak.

Ticari nitelikteki nakdi kredilere uygulanan yüksek risk ağırlıkları da depremlerden etkilenen müşterilere kullandırılanlar bakımından geçerli olmayacak.

Öte yandan, payları borsada işlem gören halka açık bankaların bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmeyecek.

Söz konusu kararlar, 6 Şubat 2023'ten itibaren olmak üzere 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak.

BDDK BAŞKANI AKBEN'DEN DEPREMLERİN ARDINDAN ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörü hizmetlerine erişimin aksamaması için olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlara yönelik birçok kararı hızlı bir şekilde devreye aldıklarını belirterek, "Tüm kurumlarla iş birliği içinde bu felaketin de üstesinden gelmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Akben, depremlerin hemen ardından BDDK olarak çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, olağanüstü hal ilan edilen illerde yerleşik kişilere yönelik hızlı bir şekilde bir dizi kararlar aldıklarını bildirdi

Bu kapsamda 1 Mart 2024'e kadar aldıkları tedbirlere değinen Akben, şunları kaydetti:

"Yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırılacak kredi vadelerinin kredi vade sınırlarına tabi tutulmaması, kredi kartı taksit sayılarının iki katına çıkarılması, daha önce limitler ilişkilendirilen ve yüzde 40'a varan kredi kartı asgari ödeme oranının yüzde 20 olarak belirlenmesi önlemlerini devreye aldık. Ayrıca, kredi kartı limitlerinin 2 katına kadar çıkarılmasına imkan sağladık. Kredi kartı borçları için bankaların ödemesiz dönem tanıyabilmelerinin önünü açarken, geliri tespit edilemeyen müşteri için belirlenebilecek kredi kartı limitini 5 bin liraya çıkardık. Ayrıca, bankalar ve banka dışı mali kuruluşlar tarafından müşterilerin kredi ödemelerinin ertelenmesinin kredi vade sınırlamasında dikkate alınmamasını sağladık."

"ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ ASGARİ 6 AY SÜREYLE ÖTELENEBİLİYOR"

Mehmet Ali Akben, aldıkları tedbirler kapsamında, kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile zorunlu ilave belgelerin teminini bankaların ihtiyarine bıraktıklarını bildirdi.

Deprem felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesiyle ilgili süreleri de ertelediklerini vurgulayan Akben, "Kredi kullandırımlarına ilişkin bağımsız denetime tabi şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler de uzatıldı. Ayrıca, müşterilerin talebi halinde anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süreyle ötelenmesine ve ötelemenin faiz/kar payı talep edilmeksizin yapılması durumunda müşteri talebinin aranmamasına ilişkin bankalara da talimat verdik." diye konuştu.

"BANKACILIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİN AKSAMAMASI İÇİN BİRÇOK TEDBİR DEVREYE ALDIK"

BDDK Başkanı Akben, cebe havale işleminde günlük işlem limitinin 5 bin liraya yükseltildiğini belirterek, müşterilerin bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen de kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesini sağladıklarını kaydetti.

Bankacılık hizmetlerine erişimin aksamaması için de birçok tedbirleri devreye aldıklarını vurgulayan Akben, "Deprem bölgesindeki vatandaşların bankacılık hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması için zorunlu bir durum olmadıkça tüm banka şubelerinin açık tutulması, sistemsel erişimlerin aksamaya uğramaması, ATM'lerin mümkün olduğunca çalışır durumda kalması ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde hizmetlerin mobil ve konteyner şubelerle desteklenmesi hususlarında azami derecede gayret sarf edilmesine ilişkin bankalara talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Akben, ayrıca bankaların olası kar dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere özel durumları dikkate alarak değerlendirilmesinin de önünü açtıklarını kaydetti.

Bölgedeki durumu ve vatandaşların şikayetlerini de yakından izlediklerini aktaran Akben, gerek gördükleri her durumda tedbir almaktan kaçınmayacaklarını, tüm kurumlarla iş birliği içinde bu felaketin de üstesinden gelmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.