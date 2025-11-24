CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı

Belçika'da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı

Belçika'da koalisyon ortağı siyasi partiler, ülkenin 2026 bütçesini ve harcamalarda yapılacak kesintileri belirlemek üzere aylardır yürütülen müzakereler sonucunda anlaşma sağladı.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2025 14:04

Belçika Başbakanı Bart De Wever, hükümette yer alan parti temsilcilerinin gelecek yıl bütçesi ve 2029 yılına kadar yapılacak kesintileri içeren paket konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Uzlaşıya göre, hükümet 2029 yılına kadar kamu açığını 9,2 milyar avro azaltacak.

Bu kapsamda, ücretlerin enflasyona karşı otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan endeksleme sistemi sınırlandırılacak.

Bazı ürün ve hizmetlerdeki KDV ve ÖTV oranları artırılacak. Doğal gazdaki vergiler yükseltilecek. Yemek siparişi, otel gibi çeşitli konaklamalar, spor aktiviteleri ile aboneliklere yönelik vergiler artırılacak.

Menkul kıymetler hesaplarından daha fazla vergi tahsil edilecek. Varlık yönetim şirketlerinin vergileri yükseltilecek.

Uzun dönem sağlık sorunu nedeniyle hastalık izninde olanların işe dönüşlerine yönelik sıkı tedbirler uygulanacak.

AB dışından Belçika'ya gönderilen paketlerden 2 avro vergi tahsil edilecek.

Öte yandan, Belçika'da farklı toplulukları bir araya getiren 5 partili koalisyon içinde bütçe konusunda anlaşmak kolay olmadı.

Yeni bütçeyle ilgili görüşmeler partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aylar aldı.

Başbakan De Wever'in partisi N-VA, bütçe konusunda katı bir tutum izlerken kemer sıkma politikalarına öncelik vermek istedi.

De Wever, ülkenin yüzde 5 seviyesindeki bütçe açığını ve yüzde 100'ü aşan kamu borcunu düşürmek ve bunu Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyumlu hale getirmek üzere 2030'a kadar en az 10 milyar avro tasarruf etmeyi içeren bir önlem paketi hazırladı ve bunun uygulanmasını istedi.

Bu planın belirli unsurları diğer siyasi partiler tarafından olumsuz karşılandı.

İlginizi Çekebilir
Garanti BBVA’da Üst Düzey Görev Değişikliği Garanti BBVA’da Üst Düzey Görev Değişikliği 21 Kasım 2025 20:18
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 745 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 745 bin liraya geriledi 21 Kasım 2025 17:06
Çin’de elektrik tüketimi ekimde yüzde 10,4 arttı Çin'de elektrik tüketimi ekimde yüzde 10,4 arttı 21 Kasım 2025 16:51
Japonya’dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi Japonya'dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi 21 Kasım 2025 15:27
Avro Bölgesi’nde şirket faaliyetleri kasımda arttı Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri kasımda arttı 21 Kasım 2025 14:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 21 Kasım 2025 13:56
Brent petrolün varili 62,12 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 62,12 dolardan işlem görüyor 21 Kasım 2025 10:48
Küresel piyasalarda Fed tedirginliği Küresel piyasalarda Fed tedirginliği 21 Kasım 2025 10:08
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 21 Kasım 2025 10:00
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 20 Kasım 2025 16:47
ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı, işsizlik oranı yükseldi ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı, işsizlik oranı yükseldi 20 Kasım 2025 16:45
İran, UAEA ile Kahire Anlaşması’nı feshetti İran, UAEA ile Kahire Anlaşması'nı feshetti 20 Kasım 2025 16:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler