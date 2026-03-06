Bitcoin’de kritik seviyeler! 45 bin mi, 100 bin mi?

Bitcoin'in mevcut seviyelerden 45 bin dolara gerilemesi, yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor. Tarihsel fiyat hareketleri incelendiğinde, bu ölçekteki düzeltmelerin mümkün olduğu görülüyor. Özellikle Ekim 2025'te 126 bin dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşan Bitcoin'in geçmiş döngüleri, yeni bir gerilemenin tamamen göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki olası jeopolitik riskler ve ABD'den gelecek zayıf ekonomik verilerin fiyatları baskılayabileceğini belirtiyor. Ancak kesintisiz ve uzun süreli düşüşlerin genellikle ek olumsuz gelişmelerle tetiklendiği ifade ediliyor.

UZUN VADEDE 100 BİN DOLAR POTANSİYELİ

Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş beklentisinin temelinde arz mekanizması yer alıyor. 2028 başlarında gerçekleşmesi öngörülen bir sonraki "halving" sürecinde, blok başına üretilen Bitcoin miktarı yarıya düşecek ve yeni arz kalıcı olarak azalacak. Bu durum, yatırımcıları mevcut fiyatlardan alım yapmaya teşvik eden önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, risk iştahının toparlanması ve yatırımcı güveninin yeniden artmasının birkaç çeyrek sürebileceğini belirtiyor. Öte yandan son aylardaki aşırı kötümserliğin azalması durumunda, Bitcoin fiyatının kısa süre içinde yeniden 100 bin dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

YATIRIMCIYA TAVSİYE

Mevcut koşullarda büyük küresel veya ekonomik şoklar yaşanmadığı sürece, kısa vadeli düşüşler yerine Bitcoin'in yeniden yükseliş trendine girmesi daha olası görülüyor. Bazı yatırımcılar mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Uzmanlar ise kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade, uzun vadeli stratejilere odaklanmanın daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.