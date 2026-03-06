CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin’de kritik seviyeler! 45 bin mi, 100 bin mi?

Bitcoin’de kritik seviyeler! 45 bin mi, 100 bin mi?

Bitcoin, 70 bin dolar civarında dalgalanırken piyasada yön arayışı sürüyor. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden kripto para, yatırımcıların dikkatini çeken iki zıt senaryoyla gündemde: kısa vadede 45 bin dolara gerileyebileceği, uzun vadede ise 100 bin dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 10:18

Bitcoin'in mevcut seviyelerden 45 bin dolara gerilemesi, yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor. Tarihsel fiyat hareketleri incelendiğinde, bu ölçekteki düzeltmelerin mümkün olduğu görülüyor. Özellikle Ekim 2025'te 126 bin dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşan Bitcoin'in geçmiş döngüleri, yeni bir gerilemenin tamamen göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki olası jeopolitik riskler ve ABD'den gelecek zayıf ekonomik verilerin fiyatları baskılayabileceğini belirtiyor. Ancak kesintisiz ve uzun süreli düşüşlerin genellikle ek olumsuz gelişmelerle tetiklendiği ifade ediliyor.

UZUN VADEDE 100 BİN DOLAR POTANSİYELİ

Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş beklentisinin temelinde arz mekanizması yer alıyor. 2028 başlarında gerçekleşmesi öngörülen bir sonraki "halving" sürecinde, blok başına üretilen Bitcoin miktarı yarıya düşecek ve yeni arz kalıcı olarak azalacak. Bu durum, yatırımcıları mevcut fiyatlardan alım yapmaya teşvik eden önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, risk iştahının toparlanması ve yatırımcı güveninin yeniden artmasının birkaç çeyrek sürebileceğini belirtiyor. Öte yandan son aylardaki aşırı kötümserliğin azalması durumunda, Bitcoin fiyatının kısa süre içinde yeniden 100 bin dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

YATIRIMCIYA TAVSİYE

Mevcut koşullarda büyük küresel veya ekonomik şoklar yaşanmadığı sürece, kısa vadeli düşüşler yerine Bitcoin'in yeniden yükseliş trendine girmesi daha olası görülüyor. Bazı yatırımcılar mevcut seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Uzmanlar ise kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade, uzun vadeli stratejilere odaklanmanın daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
İngiltere’de inşaat sektörü aktivitesi 14 aydır düşüyor İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesi 14 aydır düşüyor 05 Mart 2026 14:30
İran açıkladı: Basra Körfezi’nde ABD petrol tankeri vuruldu İran açıkladı: Basra Körfezi'nde ABD petrol tankeri vuruldu 05 Mart 2026 14:26
JPMorgan’dan alüminyum için ’risk’ uyarısı JPMorgan'dan alüminyum için 'risk' uyarısı 05 Mart 2026 14:09
Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor 05 Mart 2026 14:01
J.P. Morgan körfez için büyüme beklentisi düşürdü J.P. Morgan körfez için büyüme beklentisi düşürdü 05 Mart 2026 14:00
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ocak ayında düştü Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ocak ayında düştü 05 Mart 2026 13:51
Çin savunma harcamalarını yüzde 7 artıracak Çin savunma harcamalarını yüzde 7 artıracak 05 Mart 2026 13:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Mart 2026 13:14
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı 05 Mart 2026 13:08
Moskova Borsası’nda altın işlem hacmi 5 kat arttı! Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi 5 kat arttı! 05 Mart 2026 13:02
İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı 05 Mart 2026 12:39
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 05 Mart 2026 11:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.137,6100 Değişim 77,19 Son veri saati:
Düşük 13071,54 Yüksek 13148,73
Açılış
44,0834 Değişim 0,1002 Son veri saati:
Düşük 43,9766 Yüksek 44,0768
Açılış
51,2329 Değişim 0,1223 Son veri saati:
Düşük 51,1389 Yüksek 51,2612
Açılış
7.243,9120 Değişim 114,918 Son veri saati:
Düşük 7175,158 Yüksek 7290,076
Açılış
119,2970 Değişim 4,0840 Son veri saati:
Düşük 115,8982 Yüksek 119,9822
Açılış
BİST En Aktif Hisseler