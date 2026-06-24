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BofA'dan Türkiye için yeni tahmin: Enflasyon beklentisi aşağı yönlü revize edildi

Bank of America, Türkiye’ye ilişkin 2026 makroekonomik beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti. Banka, enflasyon beklentisini yüzde 30’dan yüzde 29,5’e çekti.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2026 09:13

Bank of America, Türkiye için yeni beklentilere yer verdiği raporunu yayımladı. Küresel petrol fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye ekonomisi üzerindeki baskıları hafiflettiğini belirten banka analistleri 2026 makroekonomik beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

TCMB POLİTİKASI İÇİN GEVŞEME BEKLENTİSİ

ABD ile İran arasında olası bir anlaşma ihtimalinin enerji fiyatlarını aşağı çektiği, bunun da enflasyon ve cari işlemler dengesi açısından destekleyici bir görünüm oluşturduğu ifade edilen raporda piyasalarda odağın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nin para politikası adımlarına çevrildiği vurgulandı.

Analistlere göre TCMB'nin bir sonraki adımı operasyonel normalleşme kapsamında bir haftalık repo ihalelerinin yeniden başlatılması olabilir. Enflasyon ve rezervlerdeki olumlu seyrin devam etmesi halinde Ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin de masada olduğu değerlendirildi.

ENFLASYONDA KADEMELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

BofA raporunda, baz etkilerinin Temmuz-Eylül döneminde enflasyonu aşağı çekebileceği ifade edildi.

Ancak çekirdek enflasyonun katılığı, okula dönüş dönemi fiyat baskıları ve olası tek seferlik fiyat ayarlamalarının süreci yavaşlatabileceği belirtildi. Buna karşın iç talepteki yavaşlamanın bu riskleri kısmen dengeleyebileceği kaydedildi.

Analistlere göre Türkiye'de manşet enflasyonun 2026 sonuna kadar yüzde 29-30 bandında şekillenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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