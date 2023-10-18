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BOJ negatif faiz politikasından bu yılın sonuna kadar dönebilir

BOJ Yönetim Kurulu'nun eski bir üyesi olan Makoto Sakurai'ye göre, BOJ şu anda aşırı düzeyde olan parasal genişlemeyi ayarlamak için negatif faiz oranı politikasından bu yılın sonuna kadar vazgeçebilir.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 14:10

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 14:10

BOJ Yönetim Kurulu'nun eski bir üyesi olan Makoto Sakurai, reel faiz oranlarının önemli ölçüde düştüğünü belirterek "Bunu her an yapabilirler ve mevcut ekonomik toparlanma göz önüne alındığında bu bir sürpriz olmaz" dedi. Sakurai, Başkan Kazuo Ueda döneminde "BOJ temkinli göründü, ancak politika eylemlerini beklenenden daha hızlı bir şekilde istikrarlı bir şekilde gerçekleştirdiler" ifadelerini de kullandı.

BOJ'un 31 Ekim gibi erken bir tarihte negatif faiz politikasından vazgeçebileceğini ifade eden Sakurai, sıfırın altında faiz politikasının büyük ölçüde sembolik olduğunu ve örneğin 10 yıllık tahvil getirilerinin tavanını yükseltmekle kıyaslandığında faizi yükseltmenin reel ekonomi üzerinde fazla bir etkisi olmayacağını da savundu.

Ancak Sakurai, bankadan gelen mevcut iletişim ve parlamentodaki eleştiri potansiyeli göz önüne alındığında, BOJ'un Aralık ayında veya sonrasında negatif oranları kaldırmayı tercih edebileceği uyarısını da bulundu.

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