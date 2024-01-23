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BOJ taze gıda hariç TÜFE için 2024 beklentisini aşağı yönlü revize etti

BOJ yönetim kurulu üyeleri, Japon ekonomisine ilişkin üç aylık görünümlerinde, Ekim ayında %2,8 olarak tahmin ettikleri çekirdek (taze gıda hariç) tüketici fiyat artışına ilişkin medyan tahminlerini bu Nisan ayında başlayacak 2024 mali yılı için %2,4'e düşürdüler.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2024 08:51

BOJ yayınlardığı Ekonomik Aktivite ve Fiyatlar İçin Görünüm Ocak 2024 raporunda, 2025 mali yılı için çekirdek TÜFE tahminini ise %1,7'den marjinal bir artışla %1,8'e yükseltti. 2023 tahmini yüzde 2,8 olarak korundu.

Taze gıda ve enerji hariç TÜFE için 2023 tahminini yüzde 3,8 olarak koruyan BOJ, 2024 ve 2025 için beklentilerini de yüzde 1,9 olarak sürdürdü.

Raporda, "Japonya ekonomisinin, denizaşırı ekonomilerdeki toparlanma hızının yavaşlamasından kaynaklanan aşağı yönlü baskı altında kalması beklenmekle birlikte, bastırılmış talebin gerçekleşmesi gibi faktörlerin desteğiyle şimdilik ılımlı bir şekilde toparlanmaya devam etmesi muhtemeldir. Daha sonra, gelirden harcamaya doğru erdemli bir döngünün giderek yoğunlaşmasıyla, Japonya ekonomisinin potansiyel büyüme oranının üzerinde bir hızla büyümeye devam edeceği öngörülmektedir.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE, taze gıda hariç tüm kalemler) yıllık artış oranının, ithalat fiyatlarında geçmişte yaşanan artışın yol açtığı maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına yansımasının etkilerinin azalması ve hükümetin bir önceki yıl TÜFE enflasyonunu aşağı çeken ekonomik önlemlerinin etkilerinin azalması gibi faktörler nedeniyle 2024 mali yılına kadar yüzde 2'nin üzerinde olması muhtemeldir.

2025 mali yılında ise bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla artış hızının yavaşlayacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan, projeksiyon döneminin sonuna doğru, çıktı açığının pozitife dönmesi ve orta-uzun vadeli enflasyon beklentileri ile ücret artışının yükselmesiyle birlikte, TÜFE enflasyonunun fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönünde kademeli olarak artacağı öngörülmektedir. Bu görünümün gerçekleşme olasılığı kademeli olarak artmaya devam etmekle birlikte, gelecekteki gelişmelere ilişkin yüksek belirsizlikler devam etmektedir." denildi.

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