BOJ üyesinden enflasyon açıklaması

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Toyoaki Nakamura, Japonya'nın devam eden ekonomik toparlanmasının, sıkı işgücü piyasasının ve iş değiştiren çalışan sayısının artmasının, ücret artışının eninde sonunda enflasyon hızını aşma ihtimalini artırdığını söyledi.

Ancak enflasyonun büyük ölçüde maliyet itici faktörler nedeniyle %2,8'e ulaşmasıyla reel ücretlerin Eylül ayında üst üste 18. ayda da bir önceki yılın aynı dönemine göre gerilediğini belirten Nakamura, şimdilik ultra gevşek politikanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kobe kentinde iş dünyası liderlerine konuşan Nakamura, "Ücret artışıyla birlikte %2'lik enflasyon hedefimize sürekli ve istikrarlı bir şekilde ulaşmanın yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir aşamaya henüz gelmedik" dedi.

Nakamura, süregelen enflasyonist baskı, büyük merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının potansiyel etkileri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlik nedeniyle küresel görünüm üzerindeki belirsizliğin arttığı konusunda da uyarıda bulunurken, inatçı yüksek enflasyon ve agresif faiz artışlarının etkisinin ABD ekonomisini stagflasyona itebileceğini, Avrupa'nın ise resesyon riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Nakamura, Japonya'da büyük firmaların ücretleri artırma konusunda eskisinden daha istekli göründüğünü, ancak Japonya'nın toplam işgücünün yaklaşık %70'ini istihdam eden küçük firmaların ücretleri artırabilmek için karlılıklarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.