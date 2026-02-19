CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,15 değer kaybederek 13.953,30 puana indi.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2026 13:29

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,6 puan ve yüzde 2,15 düşüşle 13.953,30 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 117,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,13, holding endeksi ise yüzde 3,39 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek yükselen yüzde 0,8 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklere ilişkin haber akışı, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. ABD ile İran arasındaki gerilim bölgede risk iştahının azalmasına neden olurken bu durum yurt içi piyasalara da yansıyor. Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, 14.343,11 puana kadar yükselmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısını negatif bir seyirde tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye genelinde ocak ayında satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 olarak hesaplandı.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 artışla 85,7'ye yükseldi. Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, 2025 dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak 165,7 milyar dolar oldu.

Analistler, günün geri kalanında jeopolitik risklerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.750 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
İngiltere’de konut fiyatları arttı İngiltere'de konut fiyatları arttı 18 Şubat 2026 14:01
Gazprom: Avrupa’daki gaz depolarında doluluk oranı düştü Gazprom: Avrupa'daki gaz depolarında doluluk oranı düştü 18 Şubat 2026 13:56
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 18 Şubat 2026 13:22
UBS, ABD sanayi ve iletişim sektörlerine yönelik tavsiyelerini güncelledi UBS, ABD sanayi ve iletişim sektörlerine yönelik tavsiyelerini güncelledi 18 Şubat 2026 13:17
Goldman Sachs: ABD’nin stok planı bakır fiyatlarında yukarı risk oluşturabilir Goldman Sachs: ABD’nin stok planı bakır fiyatlarında yukarı risk oluşturabilir 18 Şubat 2026 11:26
Sterlin enflasyon verisi sonrası yatay seyretti Sterlin enflasyon verisi sonrası yatay seyretti 18 Şubat 2026 11:24
İklim değişikliği kahve fiyatlarına nasıl yansıdı? İklim değişikliği kahve fiyatlarına nasıl yansıdı? 18 Şubat 2026 10:49
Asya piyasaları borsaların kapalı olmasıyla sınırlı ilerliyor Asya piyasaları borsaların kapalı olmasıyla sınırlı ilerliyor 18 Şubat 2026 10:13
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Şubat 2026 10:07
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Şubat 2026 09:32
Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili 18 Şubat 2026 09:30
ECB Başkanı Lagarde görevinden ayrılacak mı? ECB Başkanı Lagarde görevinden ayrılacak mı? 18 Şubat 2026 08:39
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.969,6200 Değişim 417,41 Son veri saati:
Düşük 13925,7 Yüksek 14343,11
Açılış
43,7727 Değişim 0,0347 Son veri saati:
Düşük 43,7384 Yüksek 43,7731
Açılış
51,7192 Değişim 0,2228 Son veri saati:
Düşük 51,5717 Yüksek 51,7945
Açılış
7.025,4840 Değişim 86,090 Son veri saati:
Düşük 6981,394 Yüksek 7067,484
Açılış
110,4940 Değişim 4,1781 Son veri saati:
Düşük 107,6944 Yüksek 111,8725
Açılış
BİST En Aktif Hisseler